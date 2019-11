Schon unsere Vorfahren in der Steinzeit wussten um die nahrhaften Inhaltsstoffe von Knollen und Wurzeln. Damals standen sie regelmäßig auf dem Speiseplan. Auch in Kriegszeiten waren Steck- oder Kohlrüben eine wichtige Nahrungsquelle, die einige vor großem Hunger bewahrte. Doch in den letzten Jahrzehnten sind die Rüben bei uns fast in Vergessenheit geraten. Dank moderner ernährungswissenschaftlicher Untersuchungen ist ihr Image viel besser geworden und sie kehren langsam in unsere Küchen zurück. Zu den Wurzelgemüsen gehören:

Bildrechte: imago/PhotoAlto Karotten: Sie haben nur wenig Kalorien, dafür aber viele Vitamine und Mineralstoffe. Ihr hoher Anteil an löslichen und unlöslichen Ballaststoffen macht sie wertvoll für Magen und Darm und bietet wichtigen Darmbakterien eine gute Nahrungsquelle: Das macht sie auch gesund für uns.

Bildrechte: imago/allefarben-foto Knollensellerie war schon im alten Ägypten als Heilpflanze bekannt. Er wird im Herbst geerntet. Da er nur wenig Kohlenhydrate hat, ist er ein perfekter Schlankmacher. Er enthält hohe Mengen an Kalium, Kalzium und Eisen sowie B-Vitamine, die unsere Nerven stärken.

Bildrechte: imago images/PhotoAlto Pastinaken werden ab Oktober geerntet und sind bis zum Frühjahr erhältlich. Sie enthalten viel Vitamin C, außerdem Beta-Carotin, Kalium, Magnesium und Kalzium. Das stärkt die Knochen. Die Ballaststoffe der Pastinake sind gut für den Darm.

Bildrechte: imago images / Westend61 Petersilienwurzeln sind echte Vitaminbomben. Schon im alten Rom wurde die Wurzel als Powerfood geschätzt und diente bei Soldaten als Energielieferant. 200 Gramm Petersilienwurzel decken zu etwa 80 Prozent den Tagesbedarf an Vitamin C. Außerdem enthalten sie Kalzium, Eisen, viele B-Vitamine und Vitamin D.

Bildrechte: imago/Karina Hessland Radieschen und Rettich sind wegen der in ihnen enthaltenen Senföle so gesund. Sie sorgen auch für die Schärfe. Die ätherischen Öle wirken schleimlösend und bekämpfen Bakterien und Pilze. Zudem regen Bitterstoffe die Funktion der Galle an und verbessern so die Verdauung und die Funktion der Leber. Frischer Rettichsaft wirkt entzündungshemmend zum Beispiel bei rheumatischen Erkrankungen, Halsentzündungen oder Harnwegsinfekten.

Bildrechte: imago/Stylbruch Kohlrabi: Botanisch gesehen ist der Kohlrabi das Ergebnis einer gezüchteten Kreuzung aus wildem Kohl und wilder weißer Rübe. Im Unterschied zu anderen Rüben wächst die Knolle über der Erde, weshalb er auch Ober-Rübe genannt wird. Besonders gesund ist er als Rohkost. Der Kohlrabi hat wenig Kalorien, ist ein natürliches Antibiotikum, denn die Senföle darin bekämpfen Bakterien und Pilze und unterstützen die Abwehrkräfte. Schon eine halbe Knolle deckt den Tagesbedarf an Vitamin C. Das Kalzium stärkt die Knochen, das Magnesium ist wichtig für Muskeln und die Folsäure ist unentbehrlich für die Zellteilung. Außerdem enthält Kohlrabi viel Eisen, das ist wichtig für Blut, Muskeln und Leber. Auch die Blätter sind essbar und sogar noch gesünder als die Knolle selbst, denn sie enthalten etwa dreimal so viel Vitamine und Mineralien.

Wir sind Kohlrabi-Weltmeister! Nirgendwo auf der Welt wird so viel Kohlrabi angebaut wie in Deutschland. Der größte Teil davon wird auch hier verzehrt. Deshalb sind wir Deutschen Kohlrabi-Weltmeister. Kein Wunder also, dass der Name "Kohlrabi" bereits in andere Sprachen übernommen wurde.