Gesundheit Diskussion um homöopathische Mittel nimmt Fahrt auf

In Frankreich bezahlen Krankenkassen ab 2021 keine homöopathischen Mittel mehr, weil die Regierung starke Zweifel an der Wirksamkeit hat. Auch in Deutschland führt das nun zu Diskussionen. Sollen Kassen weiter Kosten für homöopathische Mittel übernehmen?

von Ine Dippmann, MDR AKTUELL