Wie heißt es so schön: Gegen alles ist ein Kraut gewachsen. Das Wissen über die heilsame Kraft der Kräuter gewinnt wieder an Bedeutung. Bereits im 12. Jahrhundert sorgte Hildegard von Bingen mit ihrer Klostermedizin für Furore; im Mittelalter destillierte Paracelsus Pflanzenextrakte. Danach geriet die Pflanzenheilkunde lange Zeit hinter der Schulmedizin in den Hintergrund.