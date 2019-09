In einigen wohlhabenden Ländern hat Krebs die Herz-Kreislauf-Erkrankungen als häufigste Todesursache abgelöst. Das ergab eine Auswertung von mehreren Studien. Das Ergebnis wurde am Dienstag auf dem Europäischen Kardiologie-Kongress in Paris vorgestellt.



Analysiert wurden dafür die Daten von rund 160.000 Menschen zwischen 35 und 70 Jahren aus 21 Ländern. Als reiche Länder gelten in der Untersuchung beispielsweise Kanada und Schweden. Deutschland und Österreich wurden in die Analyse nicht einbezogen.