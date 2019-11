Kuscheln und Küssen also gegen Niesen und Husten? Werden nicht gerade dabei Tausende Keime ausgetauscht? Stimmt zwar, die positiven Aspekte aber überwiegten und stärkten am Ende die körpereigene Abwehr, meinen die Forscher.

Psychologin Angy Emmelmann ergänzt, dass man zum Beispiel beim Austausch von Speichel in "sanften Kontakt" mit vielen anderen Bakterien und Viren komme. "Da hat unser Körper auch schon die Chance, sich gegen bestimmte Erreger in der Zukunft zu wappnen."

Nur bei ganz jungen Eltern klappte das nicht, bei ihnen hatten die Viren offenbar ein leichteres Spiel, womit das Schlagwort Stress fällt. Dazu erklärt Emmelmann: "Kurzfristiger Stress führt in der Regel dazu, dass unser Immunsystem erst mal hochgefahren wird. Dann reagiert unser Körper, so wie er das aus der Evolution schlauerweise gelernt hat, also mit einer größeren Immunabwehr, weil er denkt, das ist eine gefährliche Situation und da brauche ich jetzt all meine Abwehrkräfte."