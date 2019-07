Es sah doch alles so köstlich und hat gemundet! Eine Lebensmittelvergiftung kommt oft heftig und bringt unangenehme Symptome mit sich. Was am Tag zuvor noch gut geschmeckt hat, kann am Tag darauf üble Bauchschmerzen bereiten und für Erbrechen, Durchfall, Fieber, Kreislaufprobleme oder Gelenkschmerzen sorgen. Die Beschwerden können bei jedem anders ausfallen.