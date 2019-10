Bakterien in Lebensmitteln Listerien-Gefahr auch in Sachsen?

In der vergangenen Woche haben zwei Todesfälle in Hessen für Aufmerksamkeit gesorgt – zwei Menschen waren gestorben, weil sie sich mit Listerien infiziert hatten. Das sind Bakterien, die über Lebensmittel übertragen werden können. Kontrolleure konnten einen Zusammenhang zu Produkten der Wurstfabrik Wilke in Hessen herstellen. Die Fabrik wurde inzwischen geschlossen. Anlass für uns zu schauen – wie sicher ist man in Sachsen?

von Ine Dippmann, MDR AKTUELL