Lymphsystem So bringen Sie Ihre Lymphe in Fluss

Sie treten am häufigsten an Armen und Beinen auf, die dann anschwellen. Das kann man mit einer Art Stau vergleichen.

Helfen kann eine sogenannte Lymphdrainage. Dabei aktiviert ein dafür ausgebildeter Physiotherapeut mit sanften Griffen den gesunden Bereich im Oberkörper und die verschiedenen Lymphbahnen. Flüssigkeitsansammlungen werden so zum Oberkörper transportiert. Hier fließt die Lymphe entweder zurück in den Blutkreislauf oder wird von den Nieren ausgeschieden. Am Ende muss das betroffene Bein fest gewickelt werden, um den therapeutischen Effekt zu erhalten.