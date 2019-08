Um Engpässe in der Versorgung mit Medikamenten künftig zu vermeiden, reiche das vor wenigen Tagen in Kraft getretene "Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung" nicht aus. Eine Sprecher der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände sagte dem MDR-Magazin "Hauptsache Gesund": "Es ist schwierig, die Problematik allein mit einem Gesetz zu lösen. Hier sind alle Beteiligten gefragt". Hier seien Politik, Hersteller und Krankenkassen noch stärker gefordert. Das neue Gesetz gilt seit dem 16. August.