Mit dem guten Start in den Pilz-Herbst ist der Beratungsbedarf beim Giftnotruf Erfurt größer als im Vorjahr. Zu Pilzvergiftungen bzw. entsprechenden Verdachtsfällen habe es in diesem Jahr bisher bereits 395 Beratungsfälle gegeben, im gesamten Vorjahr seien es nur 163 gewesen, sagte die Humantoxikologin Dr. Dagmar Prasa dem MDR-Magazin "Umschau". Sie ist kommissarische Leiterin des Gemeinsamen Giftinformationszentrums (GGIZ) der Länder Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Nach ihrer Auskunft hat es die Mehrheit der Pilzanfragen in den Monaten September und Oktober gegeben. "Der hohe Anstieg ist dem schlechten Pilzjahr 2018 zuzuschreiben. Es war zu trocken. Nach den ersten Regenfällen in diesem Jahr wachsen die Pilze und die Zahl der Anrufe ist sofort angestiegen", erklärte Dr. Prasa.

Das Giftinformationszentrum in Erfurt ist eine Gemeinschaftseinrichtung der Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Es wurde im Januar 1994 an der Medizinischen Hochschule Erfurt eingerichtet und nach deren Umwandlung am HELIOS Klinikum weitergeführt. Das GGIZ hat die Aufgabe, im 24-Stunden-Dienst bei akuten und chronischen Vergiftungen und deren Folgezuständen beim Menschen Hilfe zu leisten. Der Giftnotruf in Erfurt ist unter der Telefonnummer 0361 730730 zu erreichen. Neben diesem Notruf gibt es sieben weitere Beratungstelefone in Berlin, Bonn, Freiburg, Göttingen, Homburg, Mainz und München.