Foodwatch Baby-Milchpulver mit Mineralöl belastet

Die Verbraucherorganisation Foodwatch hat in Milchpulver für Babys Mineralöl-Bestandteile nachgewiesen. Wie der Verein in Berlin mitteilte, handelt es sich dabei um Erzeugnisse von Nestlé und Novalac.



In drei von vier getesteten Produkten beider Firmen seien Verunreinigungen entdeckt worden. Diese stünden im Verdacht, krebserregend zu sein. Es bestehe aber keine akute Gesundheitsgefahr. Eltern sollten ihre Kinder aber dennoch vorsorglich nicht mit dem Milchpulver füttern.