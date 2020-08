In Deutschland gibt es heute sogar zwei privatrechtliche "Bio-Siegel" für Mineralwasser, die mit dem herkömmlichen Bio-Zeichen aber eben nichts tun haben: zum einen das Prädikat "Premiumwasser in Bio-Qualität" (Hamburger Prüfinstitut SGS Fresenius) und ein optisch in verschiedenen Varianten daherkommendes "Bio"-Abzeichen" (Qualitätsgemeinschaft Bio-Mineralwasser) - in ihren für "Bio"-Wasser festgelegten Kriterien unterscheiden sie sich wiederum.