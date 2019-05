Aromatherapeutin Tuula Misfeld aus Leipzig empfiehlt gegen Muskelschmerzen, Verspannungen oder Verstauchungen ein selbstgemachtes Aromaöl.



Zutaten:

100 ml Johanniskrautöl

10 Tropfen Cajeput

7 Tropfen Wacholder

5 Tropfen Wintergrün



So wird’s gemacht:

Die Aromaöle in das Johanniskrautöl tropfen. Flasche gut verschließen und anschließend sanft hin- und herrollen, damit die Öle sich vermischen. Es bietet sich an, einen Sprayaufsatz auf der Flasche zu verwenden, da sich das Öl so großflächiger auf der Muskulatur verteilen lässt. Die Ölmischung kann ein- bis zweimal täglich auf die Haut aufgetragen werden. In einer dunklen Flasche hält sich die Ölmischung etwa ein Jahr.



So wirken die Öle:



Cajeput ist ein Baum, der wie Eukalyptus zur Familie der Myrtengewächse gehört. Er wächst vor allem in Australien und Malaysia. Für die Gewinnung des Öls werden seine Blätter verarbeitet. Das Öl wirkt entzündungshemmend und schmerzlindernd.



Wacholder hat eine lange Tradition in der Behandlung von Muskel- und Gelenkbeschwerden. Das Öl wird aus den Früchten und Zweigen der Pflanze gewonnen und wirkt entkrampfend.



Wintergrün ist eine immergrüne, krautartige Pflanze aus der Familie der Heidekrautgewächse. Hier wird das Aroma-Öl per Wasserdampfdestillation aus den Blättern gewonnen. Es fördert die Durchblutung, wirkt wärmend und lindert so Muskel- und Gelenkschmerzen.



Johanniskraut ist die Heilpflanze des Jahres 2019. Es hat eine vielfältige Anwendung. Innerlich hilft es gegen depressive Verstimmungen. Äußerlich als Öl angewendet wirkt es entzündungshemmend und durchblutungsfördernd.



Tipp:



Johanniskrautöl kann man selbst herstellen. Die gelben Blüten des Johanniskrauts werden Mitte Juni geerntet. Man gibt die frischen Blüten in ein Marmeladenglas und zerdrückt sie etwas an der Glaswand. So geben sie leichter den Wirkstoff Hypericin ab, der auch für die rote Farbe des Öls sorgt. Danach wird das Glas mit Oliven- oder Sonnenblumenöl in Bio-Qualität aufgefüllt, verschlossen und in die Sonne gestellt. Nach etwa acht Wochen ist der Wirkstoff ins Öl übergegangen, was man daran erkennen kann, dass sich das Öl rot gefärbt hat.