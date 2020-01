Das Ziel ist es, dass der Patient schnellstmöglich wieder auf die Beine kommt, sagt Dr. Sebastian Katscher, leitender Oberarzt und Unfallchirurg am Sana-Klinikum in Borna. Er erklärt im Interview, wie Knochenbrüche optimal versorgt werden.

Die Knochen sind in jüngeren Jahren stabil. Ehe die brechen, müssen große Kräfte wirken. Es kommt dann auch eher mal zu komplizierten Trümmerfrakturen, zum Beispiel in der Schulter oder am Ellenbogen. Ganz anders sieht das bei den älteren Patienten aus. Da stehen ganz klar die hüftgelenksnahen Brüche und Wirbelbrüche ganz oben auf der Liste. Bei älteren Menschen ist das Bruchrisiko vor allem dadurch erhöht, dass die Knochensubstanz nicht mehr gut ist, etwa durch Osteoporose. Da genügt dann manchmal schon ein kleiner Stolperer über den heimischen Teppich, damit es zur Fraktur kommt.