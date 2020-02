Bei einem verspannten Nacken hilft Aktivität. Gerade wer den ganzen Tag sitzt, sollte mindestens einmal täglich für fünf Minuten den Schulter-Nacken-Bereich ordentlich durchbewegen.



Pendeln: Beginnen Sie mit Schulterkreisen, vorwärts und rückwärts. Anschließend pendeln Sie die Arme abwechselnd vor und zurück. Nehmen Sie dazu ein Gewicht in jede Hand, das können auch kleine Wasserflaschen sein. Das Gewicht wirkt bei den Pendelbewegungen wie eine Dehnung und die Muskulatur muss ordentlich arbeiten. Fangen Sie mit kleinen Bewegungen an und machen Sie die Bewegungen mit jeder Pendelbewegung größer. Pendeln Sie anschließend nach links und rechts, so dass der Schulter-Nackenbereich in jede Richtung durchbewegt wird.



Schwungvolle Liegestütze: Um die Stabilität im Schulter-Nackenbereich zu verbessern, bieten sich Liegestütze an. Die einfachste Variante: Stellen Sie sich vor eine Wand, kippen Sie in deren Richtung und fangen Sie sich in der Liegestützposition ab. Stoßen Sie sich anschließend mit Schwung von der Wand weg. Etwas schwieriger wird es, wenn Sie die Übung in Schräglage machen. Also beispielsweise gegen eine feste Tisch- oder Bettkante kippen. Achten Sie darauf, dass der Kopf immer schön gerade in Verlängerung der Wirbelsäule bleibt.



Schmetterling: Verschränken Sie die Hände hinter dem Kopf und spannen Sie die Ellenbogen zur Seite wie ein Schmetterling seine Flügel. Strecken Sie den Kopf nach oben und die Brust raus – genau die richtige Übung für all die, die viel gebeugt am Schreibtisch sitzen. Drücken Sie den Kopf immer für einige Sekunden nach hinten in die Hände. Variante für Fortgeschrittene: Gleichzeitig die Zunge oben gegen den Gaumen drücken. Dann spannt sich auch vorn die Halsmuskulatur an.