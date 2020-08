Für unseren Organismus ist ein konstanter pH-Wert des Blutes sehr wichtig. Weicht dieser Wert ab, droht zum Beispiel eine Übersäuerung. Doch so eine "Azidose" kommt nur in seltenen Fällen vor. Sie ist ein lebensbedrohlicher Zustand, zu dem es etwa im Rahmen einer chronischen Nierenerkrankung oder eines entgleisten Zuckerleidens kommt. Normalerweise puffert unser Körper Säure- oder Basenschwankungen, zu denen es im Rahmen unserer Ernährung durchaus kommen kann, durch eingespielte Stoffwechsel-Mechanismen sofort ab. In der Regel ist es also nicht nötig, dem Säure-Basen-Haushalt mit Ergänzungsmitteln nachzuhelfen.