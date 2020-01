Eine Histaminintoleranz ist schwieriger zu diagnostizieren, da es keinen zuverlässigen Test gibt und Histamin in unterschiedlichen Lebensmittelgruppen vorkommen kann. Eine histaminfreie Diät in Kombination mit einem Provokationstest bietet relativ ein zuverlässiges Ergebnis. Histamin steckt in gereiftem Schinken, Rotwein, Hartkäse, Bananen oder sogar Bitterschokolade.

Handelt es sich um eine nachgewiesene Intoleranz, kann die Ernährung so umgestellt werden, dass die Symptome wieder ganz verschwinden. Dazu wird als erster Schritt über vier Wochen lang komplett auf die Lebensmittel verzichtet, die für die Beschwerden verantwortlich sind. Schon nach wenigen Tagen tritt so eine Besserung ein, der Darm erholt sich. Anschließend wird die Auswahl an Nahrungsmitteln in einer Probephase nach und nach wieder erweitert, um eine persönliche Toleranzschwelle zu ermitteln. Dabei ist es wichtig, ein Ernährungstagebuch zu führen, in dem genau vermerkt wird, welche Speisen in welchen Mengen die Symptome auslösen. Danach wird die Ernährung dauerhaft so umgestellt, dass kritische Mengen der problematischen Lebensmittel möglichst vermieden werden.