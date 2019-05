Doch nicht bei allen Patienten schlägt das Medikament so gut an. Bei circa der Hälfte zeigen sich keine oder nur geringe Verbesserungen. Sie müssen auf andere Alternativen zurückgreifen. Im Kopfschmerzzentrum Jena werden Migräne-Patienten mit multimodaler und interdisziplinärer Schmerztherapie behandelt. Das heißt: Ärzte, Physiotherapeuten, Ernährungsberater und Psychologen arbeiten fachübergreifend zusammen, um den Betroffenen zu helfen, ihre Migräne in den Griff zu bekommen. Patienten lernen in einer tagesambulanten Schmerzwoche, wie sie – neben der richtigen Medikamenteneinstellung – durch Umstellung ihres Alltags die schmerzfreien Phasen zwischen zwei Attacken verlängern und damit die Schmerztage reduzieren können.



Eine Teilnehmerin an der Schmerzwoche ist Aniela Lazari. Sie hat jeden Monat 15 bis 20 Migräne-Attacken. Seit mehr als 20 Jahren muss die 37-Jährige mit der Krankheit leben.