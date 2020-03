Die Corona-Krise geht einher mit einer kaum noch überschaubaren Flut von Informationen und Fragen. Wie soll ich mich verhalten? Was ist noch erlaubt, was ist verboten? Was bedeuten die täglich neuen Nachrichten? Wie funktioniert das Virus? Was hilft am besten bei der Atemwegserkrankung Covid-19, wann gibt es einen Impfstoff? Wie kommt unser Gesundheitssystem mit der Pandemie zurecht?