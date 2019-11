Bildrechte: PantherMedia / ajafoto

Ernährungsexperten allerdings sehen die klassischen Pastasorten zunehmend kritisch. In den Fokus geraten die Nudeln wegen den reichlich darin enthaltenen Kohlenhydraten und somit wegen ihres hohen Energiegehalts. Was Sportlern nur recht ist – beim Berlin-Marathon etwa futtern sich viele Teilnehmer bei einer Pasta-Party am Vorabend fit für den Lauf –, kann Menschen, die sich nicht so viel bewegen, Ärger machen. Wer beim Essen Maß halten will oder muss, kommt oft nicht darum herum, Nudeln vom Teller zu verbannen. Denn die Kohlenhydrate der Pasta lassen den Blutzuckerspiegel rasch in die Höhe schießen, dann aber ebenso schnell wieder abstürzen. Dadurch währt die Sättigung nur kurz und der Hunger ist rasch wieder da. Die überschüssige Energie jedoch landet in den Fettpolstern.