In den Farbfeldern stehen außerdem Buchstaben. "A" bei grün, "E" bei rot. So kann auch jemand, der Schwierigkeiten beim Erkennen von Farben hat, den Nutri-Score ablesen. Eines der fünf Felder ist immer größer gedruckt als die anderen – das ist der Wert, den das betreffende Lebensmittel beim Nutri-Score erreicht.

Kurz gesagt Je grüner und je näher an "A" der Nutri-Score, desto besser schneidet das Produkt ab. Ein rotes "E" kennzeichnet also ein Lebensmittel, das unserer Gesundheit nicht besonders zuträglich ist.

Der Nutri-Score ist eine Art Gesamtbilanz, in die verschiedene Faktoren einfließen. Die Einstufung erfolgt durch einen sogenannten Algorithmus, also eine Art wissenschaftliches Rechenmodell, das günstige und ungünstige Zutaten des Lebensmittels berücksichtigt und jeweils mit Punkten bewertet.

In anderen europäischen Ländern wie Frankreich wurde der Nutri-Score schon vor längerer Zeit eingeführt. In Deutschland ist das Label noch relativ neu. Wichtig: Die Kennzeichnung ist nicht verpflichtend, sondern für die Hersteller freiwillig. Seit November 2020 darf das Logo nun aber offiziell auf die Packung gedruckt werden. Und zwar auf die Vorderseite – da, wo es auffällt und mit einem Blick zu erfassen ist.

Fazit: Gesünder essen – mit mehr frischen Zutaten Fertiglebensmittel sind praktisch, wenn es beim Einkauf und in der Küche schnell gehen soll. Kein Problem, wenn wir gelegentlich zur Tiefkühl-Pizza oder zum Fertigmüsli greifen. Dank Nutri-Score könnte es da in Zukunft leichter fallen, die richtige Wahl zu treffen. Wer aber wirklich gesünder leben möchte, muss sich schon etwas mehr Mühe machen. Die Devise: Unverarbeitete, frische Lebensmittel kaufen und selbst das Beste daraus machen.

Zubereitung:

Mehl in eine Schüssel geben. Die Hefe in ca. 300 ml lauwarmes Wasser bröseln, eine Prise Zucker hinzufügen, leicht verrühren und einen Moment stehen lassen, bis Bläschen aufsteigen. Mulde in das Mehl drücken und die Hefemischung hineinschütten. Vom Rand der Mulde etwas Mehl in die Hefemischung schieben. Abdecken, ca. 30 Minuten gehen lassen. Dann Salz und Öl hinzufügen und alles kräftig miteinander verkneten. Zehn Minuten sind Pflicht! Anschließend den Teig abgedeckt nochmals 30 bis 60 Minuten gehen lassen, bis er sein Volumen deutlich vergrößert hat.