Es begann wie so oft im Alltag einer chirurgischen Klinik. Die Patientin, weit über 60 Jahre alt, war bei Glatteis gestürzt. Ihr Oberarm gebrochen, die Bruchstellen gegeneinander verschoben. Ein kompliziertes Problem. Eine einfache und effiziente Lösung wäre prima, da sind sich Ärzte und Patientin einig. Und genau solch eine Lösung ist gerade zur Hand. Ein nagelneues Implantat, das in anderen Kliniken bereits erfolgreich eingesetzt wurde und selbst dann funktioniert, wenn der Knochen bereits Osteoporose hat, also fortschreitend instabil ist. Staunend und voller Hoffnung betrachtet die Patientin das längliche, edel glänzende Stück Stahl, das in Kürze ihren Oberarm zusammen halten soll. Was nun kommt, ist schnell erzählt. OP-Termin, Narkose, mehrere Wochen Reha. Die Krankenkasse zahlt unterm Strich eine fünfstellige Summe, aber alle sind zufrieden. Der Bruch ist geheilt, der Arm weitgehend wieder einsetzbar. Dennoch bleibt am Ende eine Frage offen.

Immer mehr Operationen

"Die Einführung von Verriegelungsplatten, die zur Behandlung von osteoporotischen Knochen geeignet sind, hat zu einem signifikanten Anstieg der chirurgischen Behandlungen geführt", schreiben Wissenschaftler in der Zusammenfassung einer Studie, die im Sommer letzten Jahres veröffentlicht wurde. Anders gesagt: Es wird verstärkt operiert, weil es neue Implantate gibt. Ob das sinnvoll und nützlich ist, steht auf einem anderen Blatt.

Studie mit erstaunlichem Resultat

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Hier setzt die Arbeit der Forscher an. Fünf Jahre lang suchten sie an Kliniken in Finnland, Estland, Schweden und Dänemark nach Patienten mit vergleichbaren Oberarmfrakturen. Bei allen war der Knochen in zwei Teile gebrochen, die Teile waren mehr als 45 Grad gegeneinander verschoben. Alle waren älter als 60 Jahre. Eine Hälfte der Betreffenden wurde operiert, die andere Hälfte aber bekam eine sogenannte konservative Behandlung, also ohne OP, dafür mit Physiotherapie. Zwei Jahre lang wurden die Patienten begleitet und befragt. Dann stand das Ergebnis fest: Es gibt keinen erkennbaren Unterschied! Beide Gruppen waren nach den Behandlungen gleichermaßen schmerzfrei und konnten den Arm genauso gut wieder bewegen und im Alltag einsetzen. Da lag die Frage nahe: Wozu operieren, wenn auf andere Weise genauso gute Resultate erzielt werden? "Die Praxis, ältere Erwachsene mit solchen Oberarmbrüchen in der Regel zu operieren, ist möglicherweise nicht vorteilhaft", formulieren die Wissenschaftler eher vorsichtig am Ende ihrer Arbeit.

Warum keine OP?