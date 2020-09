Organspende Wann ist ein Hirntoter wirklich tot?

Das Thema Organspende ist hoch umstritten: Manche haben Angst, dass man sie im Zweifelsfall wegen der Organe einfach aufgibt. Organspender kann in Deutschland nur werden, wer einen irreversiblen Hirnfunktionsausfall erlitten hat – umgangssprachlich auch als Hirntod bezeichnet. Das entspricht gerade einmal einem halben Prozent aller Verstorbenen pro Jahr. In manchen Ländern ist es üblich, die Spender vor der Organentnahme in Vollnarkose zu versetzen.