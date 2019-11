Bei Osteoporose, im Volksmund auch Knochenschwund genannt, gerät der Knochenstoffwechsel aus dem Gleichgewicht. Eine der Hauptursachen der Osteoporose bei Frauen ist der Rückgang knochenschützender Hormone nach den Wechseljahren. Normalerweise wird Knochengewebe ständig auf- und abgebaut. Die Zellen, die Knochen aufbauen, heißen Osteoblasten. Damit der Knochen nicht unaufhörlich weiterwächst, bauen Fresszellen ab, was nicht gebraucht wird. Sie heißen Osteoklasten. Überwiegt der Abbauprozess, werden die Knochen unbemerkt immer löchriger und brüchig. Medikamente können diesen gefährlichen Abbau stoppen. Deshalb ist es wichtig, eine Osteoporose frühzeitig zu erkennen.

Therapie bei Osteoporose

Ist die Osteoporose schon fortgeschritten, zählen sogenannte Bisphosphonate zu den am häufigsten eingesetzten Medikamenten. Sie stehen seit etwa 30 Jahren zur Verfügung und werden in unterschiedlicher Dosierung und mit verschiedenen Wirkstoffen aus der Gruppe der Bisphosphonate verabreicht. Sie hemmen die Aktivität der knochenabbauenden Zellen, die Knochenmasse nimmt wieder zu. Bisphosphonate können bei falscher Einnahme starke Nebenwirkungen haben und zu Magen-Darm-Unverträglichkeiten und Entzündungen der Speiseröhre führen. Sie sollten deshalb morgens auf nüchternen Magen und in aufrechter Sitzposition mindestens eine halbe Stunde vor dem Frühstück eingenommen werden.

Eine weitere Wirkstoffgruppe sind SERMs (selektive Östrogen-Rezeptor-Modulatoren). Sie ahmen weibliche Hormone nach und sollen so die Knochen schützen. Auch sie hemmen die Aktivität von knochenabbauenden Zellen.

Ein weiterer Wirkstoff ist die Substanz Denosumab. Sie wird als "Prolia" in Form einer Injektion halbjährlich verabreicht und versetzt die knochenabbauenden Zellen, die Osteoklasten, in eine Art Winterschlaf. Ein spezifischer Antikörper greift in den Knochenstoffwechsel ein. Somit wird der Knochenabbau während der Prolia-Therapie gehemmt und das Risiko für Knochenbrüche gesenkt. Nach Absetzen der Therapie nehmen die Osteoklasten ihre zerstörerische Arbeit jedoch wieder unvermindert auf. Innerhalb weniger Monate kann die Therapie von Jahren zunichte gemacht werden. Die Knochen sind danach in einem schlechteren Zustand als vor Beginn der Therapie. Im Anschluss an die Behandlung mit Prolia ist eine Therapie mit Bisphosphonaten über ein bis zwei Jahre deshalb dringend notwendig. Generell gilt: Bei allen medikamentösen Behandlungen ist Geduld gefragt. Die Therapie ist eine Langzeittherapie und dauert mehrere Jahre.

Der Fall: Unerkannte Osteoporose