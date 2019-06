Grundsätzlich beginnt ab dem 35. Lebensjahr der Knochenabbau und beschleunigt sich mit dem Alter. Gesunde ältere Menschen verlieren pro Jahr etwa 0,5 bis 1 Prozent ihrer Knochenmasse. Wer unter Osteoporose leidet, kann im Extremfall jährlich bis zu 6% seiner Knochenmasse verlieren, wenn der Knochenstoffwechsel gestört ist. Anzeichen für Osteoporose können neben anhaltenden, unklaren Rückenschmerzen, ein Rundrücken sowie eine abnehmende Körpergröße sein, weil die Wirbelkörper langsam in sich zusammenbrechen.

Zu 95 Prozent sind ältere Menschen im Rahmen des Alterungsprozesses davon betroffen, Frauen früher als Männer, oft schon nach den Wechseljahren, bedingt durch den Östrogenmangel. In Deutschland leidet etwa jede dritte Frau über 50 Jahren und jeder fünfte Mann über 60 Jahren an Osteoporose.



Auch erbliche Faktoren spielen eine Rolle sowie eine ungünstige Ernährung, die zu Kalzium- und Vitamin-D-Mangel führt. Dies stört den Knochenstoffwechsel und leistet damit der Erkrankung Vorschub. In wenigen Fällen (circa 5 Prozent) kann Osteoporose auch als Folgeerkrankung einer Schilddrüsenüberfunktion oder einer langen Kortisonbehandlung auftreten.