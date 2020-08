Fitness Ab ins Freie: Sport mit der Familie

Hauptinhalt

Im Sommer und in Zeiten von Corona macht Sport im Freien nicht nur Sinn, sondern auch mit der ganzen Familie ziemlich viel Spaß. Doch welche Übungen bereiten Eltern genauso viel Spaß wie den Kindern? Was ist sinnvoll und was sollte man lieber nicht mit einem Kleinkind machen? Fitness-Expertin Sabine Schön zeigt, wie sich ein sportlicher Familienausflug noch abwechslungsreicher gestalten lässt.