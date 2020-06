Prof. Simon ist Mitglied im Ausschuss für ethische und medizinisch-juristische Grundsatzfragen der Bundesärztekammer. Bildrechte: Alfred Simon

Wer einen Unfall hat oder schwer erkrankt, kann sich unter Umständen nicht mehr mitteilen und nicht mehr entscheiden, welche Maßnahmen die Ärzte durchführen sollen – und welche nicht. Um sicherzustellen, dass die Ärzte dann wissen, was man möchte, gibt es die Patientenverfügung. Was dafür wichtig ist, erklärt Prof. Alfred Simon von der Akademie für Ethik in Göttingen.