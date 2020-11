Doch wie oft kommt es wirklich dazu, dass Versicherte beantragte Pflegeleistungen nicht bekommen? Für die Begutachtung Pflegebedürftiger ist der Medizinische Dienst der Krankenversicherung, kurz MDK, zuständig. MDR AKTUELL fragt zuerst beim MDK in Sachsen nach. Der war aus Zeitgründen aber nicht zu sprechen. Die Techniker Krankenkasse teilte mit, dass im vergangenen Jahr in Sachsen 11 Prozent aller Anträge auf Pflegeleistungen abgelehnt worden seien. Der Grund: Es sei keine Pflegebedürftigkeit festgestellt worden.

Auch die AOK Plus antwortet. Bei ihr sind die meisten Pflegebedürftigen in Sachsen versichert. Rund 64.000 Erstanträge auf Pflegeleistungen wurden bei der Kasse im vergangenen Jahr gestellt. Abgelehnt wurden im Durchschnitt rund 15 Prozent aller Anträge, die in Zusammenhang mit Pflegeleistungen gestellt werden, erzählt Pressesprecherin Hannelore Strobel: "Wenn dann zu so einem alten Menschen, also oft sind es ja alte Menschen, die pflegebedürftig werden, wenn dann jemand kommt, den er nicht kennt, der ihn begutachtet, der ihm Fragen stellt, dann wollen viele alte Leute erstmal nicht schlecht aussehen. Dann sagen die auf die Frage: Können Sie sich noch selbst duschen oder waschen, die Haare kämmen? Na klar kann ich das." Angehörige säßen dann oft ungläubig daneben, sagt Strobel.