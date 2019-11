Udo Braeutigam (67) lebt auf einem Bauernhof in der kleinen Gemeinde Bachfeld (Thüringen). Wenn die Straßen menschenleer und die Berge ringsum noch im Dunst verborgen sind, genießt er morgendliche Spaziergänge. Deshalb hat er beschlossen, in seinem Heimatort Zeitungen auszutragen, womit er ganz nebenbei seine Rente ein wenig aufbessern kann. An diesem Morgen aber geht er nicht zu Fuß, er nimmt das Auto. Er spürt schon, dass er zu wenig Luft bekommt. Wenn er sich sehr anstrengt, ist es besonders schlimm. Seit einem halben Jahr geht das schon so: "Man wird halt älter. Ich hab gehofft, dass es wieder weggeht", erzählt er später. Tatsächlich war die akute Luftnot immer wieder vorübergegangen, auch nach dem Herzinfarkt, den er vor einigen Jahren hatte. An diesem Morgen bricht er seine Tour nach dem fünften Haus ab, bringt noch die Zeitungen zur Basisstation und fährt nach Hause. In seinem Hof lässt er sich auf einen Stuhl sinken und verliert das Bewusstsein.

Die Aufklärung über den Plötzlichen Herztod steht im Mittelpunkt der diesjährigen Herzwochen der Deutschen Herzstiftung vom 1. bis 30 November 2019. Der Begriff "Plötzlicher Herztod" suggeriert, er käme der Herzstillstand wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Doch so überraschend ist er meist nicht. Betroffene häufig ein Gefühl der Enge hinter dem Brustbein, ein Brennen, Druck oder Beklemmung. Schließlich läuft beim plötzlichen Herztod in vier von fünf Fällen ein Herzinfarkt ab. Das Gefühl kann auch in den linken oder rechten Arm, in den Rücken, Hals oder Oberbauch ausstrahlen. Bei körperlichen Belastungen kann man nicht durchatmen: "Mitunter passiert das bereits beim Gehen oder beim Treppensteigen", warnt Prof. Johannes Waltenberger, Chefarzt am Zentralklinikum Suhl: "Diese typischen Symptome nennen wir Angina pectoris". Es seien Alarmzeichen, die einen vor allem dann aufmerksam machen sollten, wenn sie immer wieder auftreten, besonders in körperlichen oder emotionalen Belastungssituationen: "Dann ist es unbedingt ratsam, nicht lange zu warten. Dann sollte ein Arzt die Beschwerden abklären", rät der Kardiologe: "Wir wissen, dass etwa zwei Drittel aller Durchblutungsstörungen am Herzen typische Symptome auslösen (15 Prozent verlaufen mit weniger typischen und 15 Prozent ohne Symptome). Wenn die Symptome rechtzeitig erkannt werden, können ein drohender Herzinfarkt oder ein plötzlicher Herztod verhindert werden."