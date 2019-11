1. Schmerzen in der Brust Schmerzen in der Brust gehen als Warnsignal häufig mit Atemnot einher. Die Schmerzen sind überwiegend im Brustkorb, können aber auch in den Rücken oder den Kiefer ausstrahlen. Wenn die Schmerzen selbst in Ruhe nicht nachlassen, alarmieren Sie den Notarzt. Bildrechte: IMAGO