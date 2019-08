Pauschale Empfehlungen für die Lagerung von Medikamenten gibt es nicht, da diese durch Aggregatzustand und Inhaltsstoffe bedingt ist. Hinweise zur Aufbewahrung finden sich, genau wie das Verfallsdatum, auf der Packung und/oder auf dem Beipackzettel. Deswegen und natürlich wegen der Informationen zu Wirkungsweise und Einnahmemodi sollten Medikamente immer in der Originalverpackung und mit Beipackzettel aufbewahrt werden. Die Packung bietet den Medikamenten außerdem Lichtschutz. Lagertemperaturen für Arzneimittel gliedern sich in drei Bereiche:

Gerade flüssige Arzneimittel, wie z.B. Hustensäfte, Tropfen, oder auch Nasensprays, werden nach der Akutphase der Erkrankung oft nicht aufgebraucht. Sie werden wieder in die Hausapotheke gestellt und bei der nächsten Erkältung achtlos eingesetzt. Doch Vorsicht! Feuchte oder flüssige Medikamente reagieren nach dem Öffnen mit Sauerstoff und viele, wie z.B. Augentropfen, sind geöffnet anfällig für Keime. Die können, wenn sie sich erstmal in der Flüssigkeit angesiedelt haben, Entzündungen auslösen.

Bei unsachgemäßer Lagerung verlieren Arzneimittel unter Umständen auch schon vor Ablauf des Verfallsdatums ihre Wirksamkeit. Von außen lässt sich das allerdings nicht feststellen. Im schlimmsten Fall können sich Wirkstoffe zersetzen und bei Einnahme sogar die Gesundheit gefährden. Bestimmte Anzeichen deuten darauf hin, dass ein Medikament nicht mehr in Ordnung ist. Tabletten zum Beispiel können sich verfärben, zerbröseln oder ihre Blister blähen sich auf. Cremes riechen merkwürdig oder verändern sich in ihrer Konsistenz und/oder Farbe. Flüssige Medikamente, wie Hustensaft, können ausflocken. Stellt man solche Anzeichen fest, sollten die Medikamente unbedingt weggeworfen werden. Einzige Ausnahme: extrem teure Medikamente. Da lohnt es sich, vor einer weiteren Einnahme in der Apotheke nachzufragen.

Niemals sollten Medikamente über Spüle oder Toilette entsorgt werden, denn dann gelangen ihre Bestandteile ins Grundwasser. Schon jetzt lassen sich sehr geringe Arzneimittelrückstände im Grundwasser und in Gewässern nachweisen, denn Reste der Wirkstoffe scheiden wir aus und bisher können sie in Kläranlagen nicht aus dem Schmutzwasser entfernt werden. Selbstverständlich sollten auch Arzneibehälter wie zum Beispiel Dosen von Cremes nicht ausgewaschen werden, um sie wiederzuverwenden.

Bildrechte: IMAGO

Entgegen der landläufigen Meinung sind Arzneimittel kein Sondermüll, sondern zählen zum sogenannten "Siedlungsabfall" und können deshalb im Hausmüll in der Restmülltonne entsorgt werden. Wichtig ist dabei allerdings, dass die Präparate nicht als solche für spielende Kinder erkennbar sind. Deshalb sollten sie verpackt in Plastik oder Zeitungspapier in den Restmüll gegeben werden. Restmüll wird seit 2005 in Deutschland größtenteils verbrannt, bevor er auf Deponien gelagert wird. Bei der Verbrennung werden die biologisch aktiven Bestandteile von festen und flüssigen Medikamenten zerstört oder inaktiviert. Aus der Deponie können etwaige Restmengen nicht ins Grundwasser gelangen, da Sickerwassererfassung und Abdichtungssysteme sie aufhalten. Auch viele Apotheken nehmen abgelaufene Medikamente als Serviceleistung zurück und führen sie einer umweltgerechten Entsorgung zu. Verpflichtet sind sie dazu allerdings nicht. Eine Alternative für die Entsorgung sind Schadstoffmobile, Schadstoffsammelstellen und Recyclinghöfe. Auskünfte, wer was im Wohngebiet annimmt, erteilen Stadt- oder Gemeindeverwaltungen