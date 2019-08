Grünes Rezept: So gibt es Geld zurück

Bis zum Jahr 2004 gab es auf das - allseits bekannte - rosa Rezept verschreibungspflichtige Medikamente und auch Arznei aus der sogenannten Selbstmedikation, also zum Beispiel Mittel gegen Erkältung oder Schmerzen. All das zahlten die gesetzlichen Krankenkassen. Durch eine enorme Steigerung in Preis und Verbrauch dieser Medikamente explodierten die Kosten. Krankenkassen, Pharmahersteller und Apotheker entwickelten das grüne Rezept. Seitdem zahlen wir für Hustensaft, Kopfschmerztabletten, Pflaster und Co. selbst. Rund 100 Euro pro Jahr und pro Person.

Warum aber ein Rezept für Medikamente, die ich mir ohnehin selbst kaufen kann und bezahlen muss? Unser Experte beantwortet das so: „Sie können sich die Erkältungsmedikamente tatsächlich auch ohne Arztbesuch kaufen. Das grüne Rezept aber ist so etwas wie ein Merkzettel und ein Nachweis der sogenannten ärztlich induzierten Selbstmedikation.“ Das heißt, der Arzt hat Sie untersucht, Wechselwirkungen mit bereits anderen verordneten Medikamenten abgeschätzt und Ihnen dann das Mittel für Ihre Probleme empfohlen, inklusive einer Empfehlung zur Einnahme. Sie bekommen das Rezept inklusive Rechnungsquittung vom Apotheker wieder zurück.

Was und wieviel von den einzelnen Krankenkassen jährlich erstattet wird, das können Sie in dieser Liste prüfen. Diese sogenannte OTC-Liste (OTC = over the counter = über den Handverkaufstisch) wird regelmäßig aktualisiert. In der Regel bekommen Sie pro Person und Jahr zwischen 50 und 100 Euro erstattet, manche Betriebskrankenkassen zahlen aber auch bis zu 400 Euro. Fragen Sie auf jeden Fall nach, wenn der Arzt Ihnen ein grünes Rezept verordnet hat. Nach einer Umfrage der Krankenkassen wissen nur rund 10 Prozent aller Patienten über diese Möglichkeit Bescheid.