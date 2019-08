Am besten ist der Gang zum Profi. Beim Friseur können Sie angegriffene Spitzen verschneiden lassen und Ihre Haare mit entsprechenden Pflegeprodukten fit für den Sommerstress machen. Aber auch zu Hause ist Vorbereitung möglich. Dazu gehören Shampoos, die dem Haar Feuchtigkeit spenden. Macadamianuss-, Argan- oder Mandelöle versorgen Ihre Haare mit Antioxidantien und Vitaminen. Sind die Haare schon angegriffen, helfen spezielle Reparatur-Sprays, die Haarstruktur zu reparieren und die Haare widerstandsfähiger zu machen. Gegen Spliss an den Haarenden helfen spezielle Haarspitzenfluids. Für naturblonde oder blondierte Haare gibt es Sprays, die besonders vor der UV-Strahlung schützen. Sie enthalten Extrakte aus Sojabohnen und verschiedene Vitamine. Tipp unserer Expertin: "Lassen Sie sich vor dem Urlaub von Ihrem Friseur beraten und mit entsprechenden Pflegeprodukten ausstatten. Jedes Haar ist anders und hat dementsprechend ganz individuelle Bedürfnisse."

Idealerweise sollte das Haar vor jedem Strandgang gepflegt werden: "Behandeln Sie Ihr Haar mit speziellen UV-Schutz- oder Sonnenschutzsprays. Das baut eine Schutzschicht auf und schützt vor den Umwelteinflüssen", rät Friseurmeisterin Silke Voigt. Einen zusätzlichen Sonnenschutz am Strand bieten Sonnenhüte oder Tücher, die Haare und Kopfhaut abschirmen. Als Schutz vor Salz- und Chlorwasser empfiehlt die Friseurmeisterin: "Spülen Sie die Haare am besten nach jedem Bad mit klarem Wasser aus, das entfernt den Großteil der schädlichen Substanzen. So verhindern Sie auch, dass eintrocknendes Salz die Haare stumpf und spröde macht." Die Kopfhaut schützen Sie unter anderem dadurch, dass Sie den Scheitel nicht immer an der gleichen Stelle tragen.