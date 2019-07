Im IGeL-Report von 2018, einer Patientenbefragung durch den IGeL-Monitor, werden die am häufigsten nachgefragten IGeL-Leistungen aufgeführt. Dort heißt es: "Unter den Arztleistungen werden am häufigsten IGeL zur Glaukom- und zur Krebsfrüherkennung angeboten bzw. nachgefragt. Die Augeninnendruckmessung zur Glaukom-Früherkennung, sowie der Ultraschall der Eierstöcke und der Brust zur Krebsfrüherkennung machen über die Hälfte aller genannten Leistungen aus." Sowohl von der Augeninnendruckmessung als auch vom Ultraschall der Eierstöcke raten die jeweiligen ärztlichen Fachverbände allerdings ausdrücklich ab.

Klar ist: Ärzte verdienen mit individuellen Leistungen zusätzliches Geld. Dieses Geld muss ein Patient überhaupt erst einmal aufbringen können. Auf der Seite www.igel-aerger.de sind von 2014 bis 2016 zirka 2.000 Beschwerden eingegangen. Die meisten betrafen laut Christiane Grote von der Verbraucherzentrale NRW die "verdachtsunabhängige" Glaukom-Früherkennung, da sie bei vielen Patienten durchgeführt wurde, obwohl sie wegen etwas ganz anderem zum Augenarzt gekommen seien. "Nach unseren Auswertungen fühlen sich Patientinnen und Patienten am häufigsten durch den Arzt/die Ärztin (62,6 Prozent) oder durch die medizinische Fachangestellte (45 Prozent) zu einer Leistung gedrängt", erzählt Grote. Patienten ärgerten sich darüber, dass ihnen Leistungen ungefragt sehr offensiv und teilweise direkt am Empfang angeboten würden. "Sicher ist, dass IGeL-Leistungen niemals dringend sind, sondern dass Patientinnen und Patienten Zeit haben zu prüfen, ob die angebotene Leistung für sie sinnvoll ist und ob sie das Geld dafür aufwenden wollen", fasst Grote zusammen.

Die Onkologin Jutta Hübner vom Universitätsklinikum in Jena widerspricht dieser Darstellung deutlich. Gerade im Bereich der Krebsfrüherkennung würde der Schaden, der individuell durch die IGeL-Untersuchung entstehen könne, den Nutzen deutlich überwiegen. "Jede Nachricht an den Patienten 'da könnte etwas sein' schlägt ein wie eine Bombe. Dieser Anteil ist viel höher als der der bestätigten Diagnosen", so die Professorin. So könnten einerseits schmerzhafte Folgeuntersuchungen anstehen und andererseits eine psychische Traumatisierung die Konsequenz sein.