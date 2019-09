Bildrechte: IMAGO

Am Anfang werden Sie als Patient in den meisten Fällen befragt. Wie geht es Ihnen, wie fühlen Sie sich, wo liegen Ihre Probleme? Dazu müssen Sie Fragebögen beantworten, Listen ausfüllen und mitunter anhand von Bewertungsskalen angeben, wie stark Ihr Problem ist. In der Regel leiten Sie die Programme Schritt für Schritt erklärend. Viele sind alleine zu absolvieren, manche werden mit dem Arzt oder Psychotherapeuten absolviert. Besonders bei Programmen für schwere oder akute Fälle schalten sich bei Bedarf online oder per Telefon Psychologen ein. Je nach Anbieter müssen Sie nun Aufgaben bearbeiten, Ihre Gefühle einschätzen und anhand von virtuellen Charakteren vergleichen und bewerten. Die Programme sind oft in Module aufgebaut, die ein- oder mehrmals in der Woche bearbeitet werden müssen. Dabei geht es vor allem darum, die eigene Sicht auf die Probleme zu erkennen, zu bewerten und bestenfalls neu auszurichten. Die meisten Programme arbeiten deshalb im Sinne der Kognitiven Verhaltenstherapie. Die geht davon aus, dass unsere Sicht auf die Dinge unser Verhalten und unsere Gefühle beeinflusst. Ein Beispiel: Sie können sagen: "Mist, es regnet schon wieder." oder zum gleichen Sachverhalt: "Toll, endlich Regen, da muss ich heute nicht gießen." Mit solchen und anderen Übungen können die Programme helfen, Stress und Ängste abzubauen und eine negative Sicht auf die eigene Lage positiv umzudeuten. Im Kern steckt der Gedanke dahinter: "Ich bin, was ich denke und fühle."