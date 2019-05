Bildrechte: imago/Science Photo Library

Einem Schlaganfall geht meist eine lange Entwicklung voraus. Über Jahre hinweg wird die Innenschicht der Arterien – das sogenannte Endothel – rau und brüchig. "Das kann verschiedene Ursachen haben. Dazu zählen Bluthochdruck, rauchen, fettreiches Essen aber auch Faktoren wie Stress", erklärt Dr. Carsten Lekutat, Hausarzt und Moderator des MDR-Gesundheitsmagazins "Hauptsache Gesund".



Weiße Blutkörperchen haften sich an diese rauen und brüchigen Stellen an und dringen in die Gefäßwand ein. Dort verwandeln sie sich in Schaumzellen, aus denen wiederum Belege entstehen. Diese sogenannten Plaques verengen die Arterien. Wenn sie aufreißen kommen Blutplättchen zu der Stelle und ballen sich zusammen, um den Riss zu verschließen. Bei diesem Vorgang können Gerinnsel entstehen. Wenn sie sich losreißen, können sie im Gehirn Arterien verstopfen und dadurch den Schlaganfall auslösen.