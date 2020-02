Lasern ist heutzutage die Methode der Wahl zur Entfernung von Tattoos. Farbpigmente sitzen bis zu 4 Millimeter tief unter der Haut und müssen auch dort entfernt werden. Der Laser wird so eingestellt, dass die Wellenlänge seiner Strahlung zum Farbstoff des Tattoos, das entfernt werden soll, passt. Die Energie der optischen Strahlen des Lasers trifft auf die Pigmente, die dabei in kleine Teile zerschossen werden. Die Bruchstücke der Pigmente werden dann vom Körper über die Lymphbahnen abtransportiert und über Niere und Darm ausgeschieden. Ein Teil der Partikel bleibt im Körper zurück. Bei farbigen und sehr dichten Tattoos sind immer mehrere Behandlungen notwendig. Mit jeder Sitzung verschwinden Pigmente. Bei großflächigen und stark farbigen Tattoos, insbesondere in Gelb, Braun und Violett, sollte man aber beachten, dass die Entfernung meist nicht komplett gelingt. Darüber hinaus warnt das Bundesamt für Strahlenschutz davor, dass bei der Zerstörung mancher Pigmente giftige und teilweise krebserregende Stoffe wie Blausäure oder Benzol entstehen können.

Bildrechte: IMAGO

Ab dem 31. Dezember 2020 tritt jedoch eine Änderung der Strahlenschutzverordnung in Kraft, in der festgeschrieben ist, dass die Tattooentfernung durch Lasern unter Arztvorbehalt gestellt wird. Das bedeutet, nur noch Ärzte mit entsprechender Fachkunde, also hauptsächlich Hautärzte und plastische Chirurgen, dürfen Tattoos entfernen. 1,2 Millionen Deutsche lassen jährlich Tattoos weglasern. Engpässe für diese Behandlung sind also mit Inkrafttreten dieser Verordnung vorprogrammiert. Außerdem dürfte sich die Tattooentfernung auch verteuern. Essentiell ist ein Beratungsgespräch vor der Behandlung. Empfohlen wird, bei diesem Gespräch probeweise ein kleines Areal zu behandeln, denn erst dann lässt sich einschätzen, wie viele Sitzungen etwa notwendig sind und wie teuer es werden wird.