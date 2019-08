Trinkwasser ist das in Deutschland am häufigsten und strengsten kontrollierte Lebensmittel. Es kann bedenkenlos getrunken und zur Zubereitung von Speisen verwendet werden. Nur in wenigen Fällen, wie z.B. für Babys und kranke Menschen, sollte es vor der Nutzung zur Sicherheit abgekocht werden.

Trinkwasser-Gewinnung und Geschmacksunterschiede

Bildrechte: imago/blickwinkel Das Trinkwasser in Deutschland wird größtenteils über Brunnen aus dem Grundwasser, aus Seen, Flüssen und besonders geschützten Talsperren gewonnen. Wasserwerke filtern das Wasser, desinfizieren wenn nötig und speisen es dann in das Wasserversorgungssystem ein. Schon die Entnahme aus verschiedenen Quellen bedingt regional unterschiedliche Eigenschaften des Trinkwassers. So unterscheiden sich Mineralstoffgehalt und Härte je nach Herkunft, was sich wiederum auf Geschmack und Reinigungskraft auswirkt.

Kontrolle der Trinkwasserqualität

Die Kontrolle des Trinkwassers in Deutschland erfolgt auf Grundlage der Trinkwasserverordnung. Diese wiederum basiert auf dem Infektionsschutz-Gesetz und der EU-Trinkwasserrichtlinie. Bundesländer und ihre Behörden sind für die Qualität des Trinkwassers verantwortlich. Kontrolliert werden sowohl Wasseraufbereitungsanlagen als auch das Wasser selbst. Für mikrobiologische und chemische Stoffe, die im Trinkwasser enthalten sein dürfen, sind in der Trinkwasserverordnung einzuhaltende Grenzwerte festgelegt, die von den Behörden akribisch geprüft werden.

Der Handel bietet zwar Selbsttests für die Wasseranalyse an, Experten raten von deren Nutzung allerdings ab, denn schon eine falsche Probeentnahme oder ein nicht steriles Testgefäß können die Proben verfälschen. Außerdem ist es für Laien schwer, Ergebnisse korrekt einzuschätzen.

Informationen zur Wasserzusammensetzung

Aktuelle Analysedaten zum Trinkwasser, z.B. zu Mineralstoffgehalt und Härtegrad, oder – besonders in ländlichen Gegenden relevant – zu Nitrat, das durch Düngemittel in tiefere Wasserschichten gelangen kann, kann man bei seinem lokalen Wasserversorger erfragen.

Bildrechte: dpa Trinkwasser kann aber auch durch Blei- oder Kupferrohre belastet sein. Die gibt es teilweise noch in unsanierten Altbauten. Wer den Verdacht der Verunreinigung des Trinkwassers hat, kann eine Probe testen lassen. Das macht das Gesundheitsamt oder es vermittelt ein Labor. Einen Bleitest gibt es schon ab 18 Euro, für Schwangere oder bei Kleinkindern im Haushalt ist er kostenlos. Sind die Rohre Schuld, ist der Vermieter verpflichtet, Abhilfe zu leisten. Der Hauseigentümer ist auch für die regelmäßige Überprüfung der Hauswasseranlage ab einem Volumen von über 400 Litern auf Legionellen verantwortlich. Die Kosten dafür werden auf die Miete umgelegt.

Wenn das Wasser in der Leitung steht ...

Man kann aber auch selbst zur optimalen Trinkwasserqualität beitragen. So sollte, wer länger als vier Stunden den Hahn nicht aufgedreht hat, das Wasser vor der Nutzung ablaufen lassen, bis es kühler wird. So trinkt man garantiert frisches und von Ablagerungen freies Wasser.

Bildrechte: imago images / Science Photo Library Bei Wasser, das mit Temperaturen zwischen 20 und 45 Grad in der Leitung steht, können sich Bakterien, vor allem Legionellen, vermehren. Warmes Wasser sollte deshalb mindestens drei Minuten ablaufen. Da Legionellen sich auch durch feine Wassertröpfchen in der Luft verbreiten können, verlässt man am besten den Raum solange das Wasser läuft. Danach lässt man noch etwas Warmwasser in höchstmöglicher Temperatur laufen.

Der Kostenfaktor

Ein großer Vorteil von Leitungswasser ist, dass das Flaschen- oder Kistenschleppen entfällt. Auch kostentechnisch ist das Wasser aus dem Hahn günstiger. Zahlt man für einen Liter Leitungswasser im Schnitt 0,165 Cent, kostet das preiswerteste Mineralwasser zirka 13 Cent. Teurer für den Verbraucher wird Trinkwasser, wenn Wasserfilter verwendet werden.

Stichwort Wasserfilter