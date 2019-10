Das sind Warzen

In den allermeisten Fällen sind Warzen gutartige Hautwucherungen. Über kleinste Verletzungen der Haut gelangen Papillomaviren in die Oberhaut. Dort lösen sie eine Entzündungsreaktion aus, die wiederum zu einer vermehrten Produktion von Hornhaut führt. Im Ergebnis entsteht die Warze. Bevorzugt dort, wo die Haut schlecht durchblutet ist. "An Händen und Füßen, also diesen oft kalten Stellen fühlen sich Warzen am ehesten wohl", so Dermatologin Dr. Ina Schulze aus Markkleeberg.

Arten von Warzen

Vulgäre oder gewöhnliche Warzen kommen am häufigsten vor. Die kleinen verhornten Knötchen treten einzeln oder auch als Gruppe auf. Dornwarzen sind an Fußsohle und Ferse schmerzhaft. Sie sitzen tief in der Haut und drücken unangenehm beim Laufen. Dellwarzen sind in der Regel fast durchsichtig oder rosa, nicht größer als ein Stecknadelkopf und gefüllt mit einer hochansteckenden Flüssigkeit. Feigwarzen sollten immer behandelt werden. Denn sie siedeln auf den Schleimhäuten von Mund und Genitalien. Dementsprechend sind sie bei entsprechenden Kontakten sehr ansteckend. Stiel- und Alterswarzen sind kleine hautfarbene oder dunkle Aussackungen an Hals und in der Achsel und per Definition keine Warzen, sie werden nicht durch einen Virus verursacht.

So bekommen Sie Warzen

Für eine Infektion reicht ein Hautkontakt. Papillomaviren gelangen durch kleinste Verletzungen oder geschädigte Stellen in die Haut. Das kann beim Händegeben oder auch beim Barfußlaufen in Sauna und Schwimmbad passieren. "Oft ist gar nicht nachvollziehbar, wie Sie sich die Warze geholt haben. Es gibt aber Menschen, die neigen eher dazu, Warzen zu bekommen", meint Ina Schulze. Das gilt zum Beispiel dann, wenn Ihr Immunsystem geschwächt oder Ihre Haut durch Neurodermitis vorbelastet ist. Auch Kinder neigen eher zu Warzen. Ihr Immunsystem ist noch nicht mit den Papillomaviren in Kontakt gekommen und hat daher noch keine Abwehrstrategie. Auch wer stark schwitzt, raucht oder unter Diabetes leidet, kann eher Warzen bekommen.

So vermeiden Sie Warzen

Ein starkes Immunsystem und gesunde, gepflegte Haut schützt vor Infektionen. Wenn Sie also Ihre Abwehrkräfte stärken und Ihre Haut nach Bad und Sauna gut abtrocknen, beugen Sie richtig vor. Das Tragen von Badelatschen in öffentlichen Bädern schützt besonders gut. Außerdem hilft regelmäßiges Händewaschen, gerade bei Kontakt mit vielen Personen. Haben Sie schon eine Warze, müssen Sie unbedingt darauf achten, dass Sie sich nicht selber immer wieder neu anstecken. Hautärztin Dr. Schulze sagt: "Sie sollten alles unterlassen, was zum Bluten führt und die Warzenpartikel - und damit eben die Viren - noch weiter verteilt. Schneiden und Raspeln sind also tabu. Das begünstigt die Bildung von neuen Warzen."

Das können Sie selbst gegen Warzen tun

Bildrechte: Colourbox.de Sollte Sie eine Warze nicht stören, hilft ganz einfach Warten. "Im Prinzip sind Warzen ungefährlich und gehen irgendwann von ganz allein wieder weg. Dafür brauchen Sie allerdings ein paar Wochen Geduld. Wenn Sie aber Schmerzen haben oder es optisch einfach stört, dann können Sie was gegen die Warzen unternehmen", so die Hautärztin. In Drogerien und Apotheken gibt es spezielle Pflaster und Lösungen mit Salizyl- oder Milchsäure, die die Hornhaut auflösen sollen. Das funktioniert in der Regel ganz einfach, muss aber oft wiederholt werden. "Wichtig ist dabei, dass Sie beim Abtragen der weichen Hornhaut eine Blutung vermeiden und die Haut sehr gründlich reinigen", rät Dr. Ina Schulze.



Hausmittel wie Essig oder Schöllkrauttinkturen sollen die Haut desinfizieren und die Viren bekämpfen, auch das kann durchaus helfen. Bei Kindern sollten Sie mit der Schöllkrautpflanze sehr vorsichtig sein, sie enthält verschiedene Gifte. Sogar Eigenurin kann gegen die Viren wirken und die Hornhaut entsprechend aufweichen. Homöopathische Behandlungen oder auch die Bioresonanz könnten erfolgreich sein, es gibt dazu aber keine tragbaren Studien.

Das macht der Arzt

Der Hautarzt ist der richtige Ansprechpartner, wenn die Warzen nicht von allein weggehen, sich vermehren oder einfach stören. Die Behandlungen zielen immer darauf ab, die Viren und die Warzenstruktur zu zerstören oder/und das Immunsystem und die Durchblutung zu verbessern. "Warzen werden vom Arzt vereist oder auch mit einem Laser bestrahlt, das tötet die Viren. Nur ganz selten schneiden wir heutzutage die Warze noch raus", erklärt unsere Expertin. Die Gefahr, dass dabei Blutungen wieder andere Hautregionen infizieren, ist sehr groß. Der Hautarzt kann zur weiteren Behandlung auch rezeptpflichtige Tinkturen verschreiben. Auch Spritzen mit antiviralen Mitteln direkt in die Warze sind möglich. Ebenso kann der Arzt eine Warze nach einer entsprechenden Vorbehandlung mit Pflastern oder Lösungen abschaben.

Bildrechte: IMAGO Bei der sogenannten WIRA-Therapie werden Warzen und die betroffenen Hautstellen mit speziellem Infrarotlicht bestrahlt. Dass soll die Durchblutung fördern und das Immunsystem anregen. Die Warze wird so vom Körper schneller bekämpft. Welche Form der Behandlung geeignet ist, entscheidet der Arzt. Er kann auch ausschließen, dass die vermeintliche Warze nicht unter Umständen eine problematische Hautwucherung ist. Wichtig: Besprechen Sie mit dem Arzt vor der Behandlung, welche Therapie für Sie kostenpflichtig ist und welche Kosten die Krankenkasse übernimmt.

Ein bisschen Hexerei

Im Mittelalter wurden Warzen mitunter als Male des Teufels angesehen. Von heilkundigen Frauen wurden sie besprochen - und gingen weg. Warzen zu besprechen, ist heute noch weit verbreitet und kann funktionieren, meint auch unsere Ärztin: "Es ist tatsächlich so, dass die Suggestion Ihnen da weitehelfen kann - der Placeboeffekt. Alles, was die positive Einstellung und den Glauben an die Heilung unterstützt, kann da helfen. Selbst Spucke und Kreide können bei Kindern helfen und die Warzen verschwinden lassen." Da Warzen in der Regel sowieso von allein verschwinden, ist ein Nachweis über die Wirksamkeit solcher Alternativen schwer möglich, und auch hier gibt es Studien mit unterschiedlichsten Aussagen.

Fazit