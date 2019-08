Asiatische Tigermücke Bildrechte: dpa

Sie lieben es warm und feucht. In Wasserfässern, Gartenteichen, Seen und Pfützen vermehren sie sich dabei bestens. Sie ernähren sich von Blut und stechen dafür Säugetiere – also auch uns Menschen. 28 Oberarten gibt es in Deutschland. Der Mückenatlas informiert darüber, in welchen Regionen welche Mücken nachgewiesen wurden. Besonders folgende Arten können uns Menschen lästig werden:



Die Stechmücken, vor allem die typischen sogenannten südlichen Hausmücken, stechen meist in der Nacht.



Die Asiatische Tigermücke ist seit einigen Jahren auch in Teilen Deutschlands heimisch. Sie ist, wie der Name es erahnen lässt, gestreift und kann verschiedene Viren übertragen, etwa den Erreger des Dengue-Fiebers. Bislang wurden aber keine Infektionen durch Stiche in Deutschland nachgewiesen.



Die Kriebelmücken sehen ein bisschen wie Fliegen aus. Sie sind gern an Flussläufen zu Hause, kriechen unter die Kleidung. Dort stechen sie nicht, sondern reißen die Haut auf und laben sich an dem austretenden Blut. Sie hinterlassen schlecht heilende, große und stark juckende Wunden.



Die Gnitzen sind nur wenige Millimeter groß und kriechen besonders in der Dämmerung gerne an den Haaransatz und stechen dort zu



Die Stechfliegen und hier vor allem die Bremsen sorgen mit ihren Stichen nicht nur für Juckreiz, sondern auch für starkes Brennen und mitunter große Schwellungen.