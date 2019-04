Humane Papillomviren (HPV) Die Impfung gegen HPV ist relativ jung. Seit 2006 können sich Mädchen und Jungen in Deutschland gegen das Virus impfen lassen. Es kann Tumore am Gebärmutterhals, in Mund, Hals, Rachen, am Darmausgang und im Intimbereich verursachen kann. Seltener sind auch Männer betroffen. Derzeit ist noch nicht ganz klar, wie lange der Schutz nach einer Impfung anhält, deshalb bisher gibt es noch keine Empfehlung für das Auffrischen der Impfung. Tests zeigen, dass Antikörper noch zwölf Jahre nach der Impfung nachweisbar sind.



Die vollständige Impfserie (je nach Alter zwei oder drei Einzelimpfungen) sollte vor dem ersten Geschlechtsverkehr abgeschlossen sein, deshalb empfiehlt die STIKO die Impfung für Mädchen und Jungen zwischen neun und vierzehn Jahren. Auch spätere Impfungen sind noch sinnvoll. Bis zum Alter von 17 Jahren zahlt bei Mädchen die Krankenkasse: Danach und bei Jungen sollte man anfragen. Oft werden die Kosten ebenfalls übernommen.