Wasser wird so bei nahezu allen Herstellern als natürlicher Bestandteil mitgerechnet. Produktwerbungen wie '98 % natürliche Inhaltsstoffe' oder '95% reine Aloe Vera' sollen nun suggerieren, dass das jeweilige Produkt Natur pur und somit unbedenklich ist. Dabei bestehen gerade die restlichen zwei bis fünf Prozent solcher Produkte oft aus bedenklichen Lösungsmitteln, Emulgatoren oder gar flüssigen Kunststoffen. Häufig werden auch künstlich hergestellte Säuren als Konservierungsstoffe verwendet. Am Ende erscheinen die Produkte in Aufmachung und Bewerbung natürlich und unbedenklich, können aber bei empfindlichen Personen erhebliche Schäden anrichten, vom erwähnten Mikroplastik ganz abgesehen.

Gesetzlich vorgeschrieben ist, dass alle Inhaltsstoffe zwingend auf der Verpackung erwähnt werden müssen, entweder in Englisch oder Latein. Die Bezeichnung der Rohstoffe in kosmetischen Produkten wird dabei anhand der europaweit geltenden INCI-Richtlinie (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) geregelt. Sie helfen dem Verbraucher aber in der Regel nicht weiter. Wollen Sie also wirklich wissen, was sich hinter Begriffen wie Polyacrylat, Triclosan oder Terephthalate verbirgt, dann finden sich im Netz auf spezialisierten Haut-Seiten Listen mit genauen Erklärungen zu den Inhaltsstoffen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Apps, die die problemlose Kontrolle des Produktes gleich im Geschäft ermöglichen. Immerhin finden Sie sich so ein bisschen besser zu Recht unter den rund 20.000 möglichen Inhaltsstoffen.