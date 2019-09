Psychologin Dr. Jana Strahler erklärt im Gespräch, ob wir unsere Seele selbst stark machen können, wer oder was uns hilft und wo die Grenzen liegen.

Beides. Deshalb sind die Zahlen so nicht ganz richtig. Es gibt offenbar eine genetische Veranlagung, Eigenschaften, die wir in die Wiege gelegt bekommen. Aber Resilienz ist nicht statisch. Wir erwerben diese Fähigkeit auch im Laufe des Lebens und wir können sie trainieren.

Wissen kann ich es nicht, also nicht sehen. Resilienz zeigt sich erst in einer belastenden Situation, aber wir können mittels Fragebogen näherungsweise feststellen, wie jemand steht. Das drückt dann den Zustand zu einem bestimmten Zeitpunkt aus. Wie gesagt, Resilienz ist beweglich, also kann auch gestärkt oder geschwächt werden.