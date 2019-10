Rheuma ist nicht eine, sondern 400 Krankheiten. Sie treten meistens am Bewegungsapparat auf. Aber neben den vermeintlich typischen schmerzenden Gelenken, können auch "Weichteile" wie Muskeln, Bänder oder Sehnen betroffen sein, selbst Organe, Nerven, Rippenfell oder Gefäße. Die vielvältigen Symptome machen die Diagnose oft schwierig. Die verschiedenen Krankheitsbilder werden unter dem sogenannten rheumatischen Formenkreis zusammengefasst:

Der größte Teil rheumatischer Erkrankungen verläuft chronisch. In nur 10 Prozent aller Fälle findet eine sogenannte Spontanremission, also Heilung, statt. Das heißt, die Erkrankung und all ihre lästigen Beschwerden verschwinden von selbst und keiner weiß genau, warum. Die meisten Betroffenen müssen ihre Krankheit stattdessen regelmäßig behandeln lassen.