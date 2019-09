Die Rheuma-Liga Sachsen fordert den Abbau von bürokratischen Hürden für Rheumatologen bei der ambulanten Versorgung. Das sagte Dr. Wolfram Seidel dem MDR-Magazin "Hauptsache Gesund" anlässlich des 47. Jahreskongresses der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie in Dresden (4.9.-7.9.). Seidel ist Präsident der Rheuma-Liga Sachsen und Rheumatologe am Klinikum St. Georg in Leipzig.