Experten für Infektionskrankheiten vom Robert Koch-Institut raten zum Schutz vor Ausbreitung von Atemwegserkrankungen vor allem zu guter Händehygiene, eine sogenannte Husten- und Niesetikette sowie Abstand zu Erkrankten. Diese Maßnahmen sind laut RKI in der Grippezeit "überall und jederzeit angeraten". Husten und niesen sollte man besser nicht in die Hand, sondern in den Pullover oder Jackenärmel.

Der Rat "Hand vor den Mund" sei zwar gut gemeint, doch dadurch klebten die Viren dann an den Händen und würden beim Berühren von Gegenständen und anderen Menschen weiterverbreitet. Zudem sollte beim Husten und Niesen wegen der Ansteckungsgefahr durch Tröpfchen größtmöglicher Abstand zu Mitmenschen gehalten werden oder man solle sich wegdrehen.

Die Hände sollten mehrmals am Tag für 20 bis 30 Sekunden mit Seife gewaschen werden und und zwar nicht nur nach dem Toilettengang und vor den Mahlzeiten oder Zubereiten von Speisen. Empfohlen wird auch nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen, nach dem Kontakt mit Abfällen und vor dem Hantieren mit Medikamenten eine gründliche Handreinigung. Hände sollten vom Gesicht ferngehalten und aufs Händeschütteln verzichtet werden. In öffentlichen Einrichtungen sollten die Hände möglichst mit einem Papiertuch getrocknet werden.

Im Büro oder zu Hause sollte regelmäßig gelüftet werden, denn in geschlossenen Räumen kann die Anzahl der Viren in der Luft stark steigen. Regelmäßiges Lüften senkt das Ansteckungsrisiko. Außerdem verbessert sich dadurch das Raumklima, was ein Austrocknen der Mund- und Nasenschleimhäute verhindert, die zur Abwehr von Viren wichtig sind.

Dazu rät das RKI nicht. Auch von der Weltgesundheitsorganisation wird das für die Allgemeinbevölkerung nicht generell empfohlen. Jedoch kann ein Mund-Nasen-Schutz bei Kontakt mit Kranken oder medizinischem Personal einen Schutz bieten. Jedoch muss dieser Mundschutz eng anliegen. Ein Patient, der als Verdachtsfall eingestuft ist, muss laut RKI eine mehrlagige Mund-Nasen-Maske tragen.

Nein. An der Entwicklung von Impfstoffen gegen Coronaviren, insbesondere das Mers-Coronavirus MERS-CoV, wird seit Längerem gearbeitet. Sie werden in klinischen Studien erprobt, stehen aber noch nicht für die Anwendung zur Verfügung. Nach Angaben des internationalen Impfbündnisses Cepi könnte ein Impfstoff gegen den aktuellen Erreger 2019-nCoV voraussichtlich im Sommer in die Testphase gehen.

Ein Verdacht auf Infektion mit dem Coronavirus besteht, wenn jemand eine akute Infektion der unteren Atemwege hat und sich bis maximal 14 Tage vor Erkrankungsbeginn in einem Risikogebiet aufgehalten hat. Auch jemand mit weniger schweren Atemwegsproblemen, der aber in Kontakt zu Erkrankten war, wird als Verdachtsfall eingestuft.

Bei einem Verdachtsfall erfolgt ein Labortest. Weil die frühen Symptome einer Infektion mit dem neuen Coronavirus denen einer Erkältung oder Grippe ähneln, wird der Verdacht durch einen Abstrich aus dem Rachen geklärt.



Das Nationale Konsiliarlaboratorium für Coronaviren befindet sich an der Berliner Charité. Dort wurde vor kurzem auch ein Nachweisverfahren für das derzeit in China kursierende Coronavirus entwickelt. Auch andere Speziallabore für Virologie können Proben testen, etwa an den Universitätskliniken Leipzig. Ein Ergebnis liegt nach etwa vier bis fünf Stunden vor.