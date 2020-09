Coronatests Starker Probenrückstau in deutschen Laboren

Bisher wurden in Deutschland rund 14, 6 Millionen Tests auf das SARS-CoV-2-Virus von insgesamt 252 Laboren geleistet, rund 300.000 Tests fielen positiv aus. In der vergangenen Woche fielen von rund 157.000 Tests 1.187 positiv aus. Mit der Einrichtung von Sars-CoV-2-Testzentren für Einreisende ist das Testaufkommen in Deutschland nochmal deutlich angestiegen.



Das Robert Koch-Institut verzeichnet aber aktuell erhebliche Rückstaus in den Laboren. Es ist also davon auszugehen, dass die Neuinfektionszahlen durch Nachmeldungen noch steigen. In der vergangenen Woche etwa meldeten 70 Testlabore einen Rückstau von rund 32.400 abzuarbeitenden Proben. Zum Vergleich: In der letzten Juliwoche meldeten 24 Labore einen Rückstau von rund 2.000 Proben.