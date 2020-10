Tipps von Professor Dietrich Grönemeyer Rückenschmerzen natürlich lindern

Dann werden die Schröpfgläser aufgesetzt. Durch den Unterdruck in den Köpfen zieht es die Haut leicht nach oben, exakt in dieser Region wird die Durchblutung stark angeregt. "Unsere Patienten sagen immer, es wäre ein angenehmer Schmerz. Man hat so das Gefühl, es wird mal richtig durchmassiert, mehr bewegt. Es gibt aber durchaus auch Patienten, wo die Verspannung so stark ist, dass es schmerzhafter ist", weiß Nancy Ahrens.