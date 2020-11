Der Hersteller Fitnesshotline GmbH aus Sachsen ruft eine Brotbackmischung zurück. Betroffen ist die Backmischung "Fit4day Protein Brot" in der 250-Gramm-Verpackung. Als Grund hieß es am Mittwoch auf dem Portal lebensmittelwarnung.de, dass das Produkt Sesamsamen enthalte, die den gesetzlichen Rückstandshöchstwert an Ethylenoxid überschreiten würden.