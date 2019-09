Rückruf Straßenkreide von KiK mit Blei verseucht

In Straßenkreide für Kinder ist ein bedenklich hoher Bleiwert nachgewiesen worden. Wie die Ämter für Verbraucherschutz von Bund und Ländern auf dem Portal Lebensmittelwarnung.de mitteilten, kann Blei zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Die Kreide wurde auch in KiK-Filialen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen verkauft, daneben sind alle anderen Bundesländer betroffen.